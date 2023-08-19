哈通社8月19日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/8月19日 -- 哈通社为各位读者总结8月19日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

8月19日,星期六

8月19日是阳历一年中的第231天（闰年是第232天），离全年的结束还有134天。

世界各国/地区节日：

伊朗独立日 伊朗伊斯兰共和国，简称伊朗，1501年之前很长一段历史时间称波斯，位于亚洲西南部，为中东国家，其中北部紧靠里海、南濒波斯湾和阿拉伯海。1919年8月19日，伊朗摆脱英国殖民统治获得独立。

世界人道主义日 每年的8月19日是世界人道主义日，它的设立旨在向冒着生命危险参与人道主义工作的救援人员致敬，并向世界范围内受危机影响的民众提供支持。2003年8月19日，联合国巴格达办事处遭遇恐怖主义袭击，包括前人权事务高级专员、秘书长伊拉克特使德梅洛（Sergio Vieira de Mello）在内的22名工作人员以身殉职。 5年后，联大通过决议，将8月19日设立为世界人道主义日。从此，每年人道主义界都组织全球运动纪念世界人道主义日，呼吁人道主义救援人员的安全和安保以及受危机影响者的生存、福利和尊严。

世界摄影日 8月19日是世界摄影日。当天全世界摄影师都受到邀请，用相机捕捉自己的世界。世界摄影日是一个国际性的纪念日，是全世界摄影师及摄影爱好者的节日。世界摄影日起源于Louis Daguerre的银板摄影的发明。1839年1月9日，法国科学院宣布了银版摄影法的诞生。几个月后的8月19日，法国政府宣布这项发明向全世界无偿公开（Free to the World）。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 哈萨克斯坦成为世界卫生组织（WHO）第180位成员。

1998年 阿拉木图市为著名作曲家沙姆舍•哈勒达亚科夫曾居住过的住所设立纪念牌。

2012年 卡拉干达市拳击训练中心以著名拳击运动员赛力克•萨皮耶夫的名字命名。

2014年 纳扎尔巴耶夫总统对阿拉木图市进行视察，并访问地区工业企业。

2014年 阿斯塔纳举行青少年场地自行车世锦赛。

2016年 哈萨克斯坦央行发行面值为500坚戈银质《梭梭树》纪念硬币，纪念币属于动植物纪念银币系列。

2017年 时任总统纳扎尔巴耶夫出席位于阿克莫拉州的布拉拜高尔夫球场开幕仪式。

2018年 哈萨克斯坦击剑选手德米特里•亚历山宁在印尼首都雅加达举行的亚运会上夺得金牌。