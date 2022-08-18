哈通社8月18日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/努尔苏丹/8月18日 -- 哈通社为各位读者总结8月18日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

8月18日,星期四

8月18日是阳历一年中的第230天（闰年是第231天），离全年的结束还有135天。

世界各国/地区节日：

哈萨克斯坦边防部队日 每年8月18日为哈萨克斯坦边防部队成立日。根据总统令，1992年8月18日，哈萨克斯坦边防部队正式成立。

里加城市日 里加(Riga)是拉脱维亚的首都，也是3个波罗的海国家中最大的城市，位于波罗的海岸边，道加瓦河口。里加又是波罗的海国家主要的政治、经济、文化、教育和工商业中心。每年8月18日为里加城市日。

塔吉克斯坦医疗工作者日 每年8月18日为塔吉克斯坦医疗工作者日。该节日旨在纪念著名哲学家伊本·西那。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 纳扎尔巴耶夫总统签署颁布《关于哈萨克斯坦边防部队》的总统令。

1992年 哈萨克斯坦共和国与比利时王国建立外交关系。

2007年 纳扎尔巴耶夫总统在阿斯塔纳同中国国家主席胡锦涛举行会谈，并签署两国之间的一系列合作协议。

2010年 哈萨克斯坦央行发行面值500坚戈的«起家»纪念硬币。

2016年 纳扎尔巴耶夫总统召开国家社会经济发展和土地改革监督委员会工作总结会议。

2016年 哈萨克斯坦拳击运动员达尼亚尔·叶留斯诺夫获得里约奥运男子拳击69公斤级金牌，这也是哈萨克斯坦拳击队连续四届奥运会蝉联金牌。



