前8个月哈萨克斯坦煤炭出口量增长18.5%

2022 年 11月 8 日 星期二 , 12:51

2022 年 11月 8 日 星期二 , 12:51

前8个月哈萨克斯坦煤炭出口量增长18.5%

哈通社/阿斯塔纳/11月8日--据energyprom.kz统计网站发布的数据，前8个月哈萨克斯坦的煤炭出口量同比增长189.5%，出口额同比增加2.2倍。

2022年10月，哈萨克斯坦国内市场的煤炭价格同比上涨10.9%。

2022 年1-9月，哈萨克斯坦生产 8670 万吨硬煤，包括褐煤和精煤，产量同比增加5.6%。

其中，90.6%的煤炭产自巴甫洛达尔州（5030万吨）和卡拉干达州（2820万吨）。

根据2022年前8个月的结果，哈萨克斯坦以6.532亿美元的价格出口了2200万吨硬煤。 实物出口增长18.5%，出口金额增长2.2倍。

出口的煤炭中，1430万吨销往独联体国家，该数据同比减少4.1%。俄罗斯是哈萨克斯坦煤炭的最大进口国，报告期内销往俄罗斯的煤炭量为1340万吨。

销往独联体以外国家的煤炭量为770万吨，同比增加2.1倍，出口金额增长8.6倍。其中，大部分煤炭销往于瑞士、波兰和塞浦路斯。

【编译: 阿依波塔】