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    哈通社8月17日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

    2022 年 8月 17 日 星期三 07:00

    哈通社/努尔苏丹/8月17日 -- 哈通社为各位读者总结8月17日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    8月17日,星期三

    8月17日是阳历一年中的第229天（闰年是第230天），离全年的结束还有136天。

    世界各国/地区节日：

    印度尼西亚独立日 印度尼西亚共和国，简称印度尼西亚或印尼，为东南亚国家；约由17,508个岛屿组成，是世界上最大的群岛国家每年8月17日为印度尼西亚独立日。哈萨克斯坦与印度尼西亚于1993年6月2日建立外交关系。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    2000年 阿拉木图市中央演出厅以著名作曲家沙姆舍•哈勒达亚科夫的名字命名。

    2006年 哈萨克斯坦邮政公司发行«世界宗教»、«宗教建筑»为名的纪念邮票。

    2010年 阿斯塔纳正式提出申办2017年世博会。

    2011年 齐姆肯特市被评为独联体和欧亚经济联盟最佳城市。

    2012年 哈萨克斯坦大使馆与和图瓦卢外交、环境、贸易、劳工和旅游部在新加坡签署谅解备忘录。该文件为两国在国际组织框架内的合作提供了动力。

    2013年 阿金巴耶夫哈萨克斯坦检疫和动物传染病科学中心（(KSCQZD) ）被评为世界卫生组织四大中亚鼠疫区域中心之一。

    2017年 哈萨克投资（Kazakh Invest）国有公司在香港贸发局美食博览会展示哈萨克斯坦食品出口潜力。
    #哈通社简报
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