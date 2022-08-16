哈通社8月16日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/努尔苏丹/8月16日 -- 哈通社为各位读者总结8月16日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

8月16日,星期二

8月16日是阳历一年中的第228天（闰年是第229天），离全年的结束还有137天。

世界各国/地区节日：

巴拉圭儿童节 巴拉圭共和国是南美洲内陆国家，地据巴拉圭河两岸。其南边国境完全与阿根廷接壤，东北与西北角则分别是巴西与玻利维亚，为南美洲国家联盟成员国。首都为亚松森。每年8月16日为巴拉圭儿童节。

多米尼加复国日 每年8月16日为多米尼加复国日。多米尼加共和国，通称多米尼加，是位于加勒比海的岛国，与西侧的海地共处于西班牙岛，

塞浦路斯独立日 1960年8月16日塞浦路斯宣布独立，成立塞浦路斯共和国。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1999年 哈萨克斯坦邮政公司加入万国邮政联盟的EMS服务。

2006年 哈萨克斯坦、俄罗斯以及白俄罗斯三国元首签署关税同盟协议。

2010年 哈萨克斯坦、英国、美国武装力量参加«草原雄鹰-201»»军事演习。

2011年 阿拉木图市举行第四届全国青年记者论坛。

2012年 吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行«哈萨克电影周»活动。

2013年 纳扎尔巴耶夫总统出席在盖贝莱（阿塞拜疆）举行的第三届突厥语国家合作委员会峰会。

同年 阿拉木图向国际奥委会提交举办2022年冬季奥林匹克运动会的正式申请。

2017年 哈萨克斯坦国家博物馆成立《神圣的哈萨克斯坦》研究中心，旨在同哈萨克斯坦政府、社会组织、地方政府机构、教育机构、档案馆和博物馆建立合作，开展地方历史研究和教育活动。

同年 第17届中国西部数学邀请赛在四川省南市充闭幕。来自印度尼西亚、哈萨克斯坦、中国、新加坡和菲律宾等国家的345名学生参加了比赛。哈萨克斯坦代表队荣获4枚金牌。