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    哈通社8月11日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

    2023 年 8月 11 日 星期五 , 07:00

    哈通社/阿斯塔纳/8月11日 -- 哈通社为各位读者总结8月11日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    8月11日，星期五

    8月11日是阳历一年中的第223天，离全年的结束还有142（闰年则还有143）。

    世界各国/地区节日：

    乍得独立日 乍得共和国，是非洲中部的一个内陆国家，北接利比亚，东接苏丹，南接中非共和国，西南与喀麦隆、尼日利亚为邻，西与尼日尔交界。由于乍得地处非洲中心，远离海洋，全年高温炎热，且国土大部为沙漠地区，所以又被称为«非洲死亡之心»。1960年8月11日，乍得在弗朗索瓦·托姆巴巴耶带领下从法国独立，托姆巴巴耶任首任总统。

    拉脱维亚自由战士纪念日 1920年8月11日，拉脱维亚和苏联签订了和平条约，条约的签订标志着拉脱维亚解放战争（始于1918年末）的结束。

    土库曼斯坦边防军人日 每年8月11日为土库曼斯坦边防军人日。该日根据总统令于1992年设立。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1931年 哈萨克斯坦首个财经类高等教育机构--拜塞伊托夫财经学院成立。

    1993年 首批伊朗哈萨克同胞家庭移民历史祖国哈萨克斯坦（103个家庭）。

    2009年 联合国总部举行«禁止核武器»为题的哈-日联合展览。

    2016年 阿斯塔纳市为人民英雄拉赫姆詹•阔什喀尔巴耶夫竖立纪念雕像。

    2017 年 哈萨克斯坦柔道运动员努尔扎特·萨林巴耶夫在智利圣地亚哥举行的柔道世青赛上获得 60 公斤级银牌。

    2018 年 哈萨克斯坦接任独联体旅游理事会主席国。

    2019 年 坐落于乌斯卡曼市的哈里发·阿勒泰清真寺开设伊斯兰艺术博物馆。

    2021年 哈萨克斯坦驻比利时大使馆向皇家图书馆赠送《阿拜箴言录》法文版。

    作者:

    Ерлан Мазан

    哈通社简报
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