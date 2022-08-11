哈通社8月11日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/努尔-苏丹/8月11日 -- 哈通社为各位读者总结8月11日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

8月11日,星期四

8月11日是阳历一年中的第223天，离全年的结束还有142（闰年则还有143）。

世界各国/地区节日：

乍得独立日 乍得共和国，是非洲中部的一个内陆国家，北接利比亚，东接苏丹，南接中非共和国，西南与喀麦隆、尼日利亚为邻，西与尼日尔交界。由于乍得地处非洲中心，远离海洋，全年高温炎热，且国土大部为沙漠地区，所以又被称为«非洲死亡之心»。1960年8月11日，乍得在弗朗索瓦·托姆巴巴耶带领下从法国独立，托姆巴巴耶任首任总统。

拉脱维亚自由战士纪念日 1920年8月11日，拉脱维亚和苏联签订了和平条约，条约的签订标志着拉脱维亚解放战争（始于1918年末）的结束。

土库曼斯坦边防军人日 每年8月11日为土库曼斯坦边防军人日。该日根据总统令于1992年设立。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1931年 哈萨克斯坦首个财经类高等教育机构--拜塞伊托夫金融-经济学院成立。

1993年 首批伊朗哈萨克同胞家庭移民历史祖国哈萨克斯坦（103个家庭）。

2009年 联合国总部举行«禁止核武器»为题的哈-日联合展览。

2016年 阿斯塔纳市为人民英雄拉赫姆詹•阔什喀尔巴耶夫竖立纪念雕像。