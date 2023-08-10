哈通社8月10日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/8月10日--哈通社为各位读者总结8月10日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。



8月10日，星期四

8月10日是阳历一年中的第222天，离全年的结束还有143（闰年则还有144）。

世界各国/地区节日：

阿拜诗歌日 阿拜是哈萨克民族书面文学的奠基者，是哈萨克伟大诗人、教育家、思想家。阿拜文学作品至今已被翻译成60种语言。阿拉木图市拥有以阿拜的名字命名的高等教育机构、歌剧和芭蕾舞剧院、街道以及文学领域的国家奖，东哈州的一个县、卡拉干达州的一个市以伟大诗人的名字命名。此外，伊犁阿拉套山脉海拔4010米高峰也被命名为阿拜峰。

厄瓜多尔独立日 厄瓜多尔共和国是一个位于南美洲西北部的国家，北与哥伦比亚相邻，南接秘鲁，西滨太平洋，与智利同为南美洲不与巴西相邻的国家，另辖有距厄瓜多尔本土1,000公里的加拉帕戈斯群岛。 厄瓜多尔于1809年8月10日时脱离西班牙的统治独立建国。

国际生物柴油日 公元1876年德国工程师鲁道夫·狄塞尔（Rudolf Diesel）发明了柴油引擎，最初使用花生油当燃料，但花生油成本太贵，难以与汽油竞争，后来便使用石化柴油做为燃料。用油脂来做为现今柴油引擎的燃料会遇到一个问题，油脂的黏度太高难以喷成细雾状使用，1990年后开始使用转脂化技术将高黏度的油脂转化为低黏度的单链脂肪酸甲酯，做为柴油引擎的原料使用，因此各国皆开始利用为加工过的油脂或者是废弃的油脂经炼成生物柴油。当时，为纪念该次活动，宣布8月10日为«国际生物柴油日»。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1995年 塞梅市举行阿拜文化历史纪念馆开幕仪式。

2005年 哈萨克斯坦伟大诗人阿拜·库南巴耶夫诞辰160周年纪念活动在阿拉木图市举行。

2011年 《德黑兰公约》缔约方（阿塞拜疆、伊朗、俄罗斯、哈萨克斯坦、土库曼斯坦）在阿克套市举行第三次会议。

2012年 曼格斯套卡拉库德克油田开采出第1000万吨原油。

2014年 哈萨克斯坦摔跤传奇人物贾克斯勒克·吾什肯普尔沃夫和瓦迪姆·普萨列夫的名字进入国际摔跤联合会（FILA ）名人堂。

2017年 哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达伊别尔艮在香港获得华语金曲奖«2017我最喜爱的男歌手»奖。