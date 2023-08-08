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国际油价7日下跌
2023 年 8月 8 日 星期二 , 08:49
哈通社/阿斯塔纳/8月8日--国际油价7日下跌。
截至收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格下跌0.88美元报每桶81.94美元，跌幅1.1%。10月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.9美元报每桶85.34美元，跌幅1%。
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