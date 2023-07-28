世界气象组织：7月预计将成为有气象记录以来最热月份

哈通社/阿斯塔纳/7月28日 —— 据新华社报道，世界气象组织27日发布的数据显示，7月前三周是有气象记录以来最热的三周，整个7月预计也将成为有记录以来最热月份。联合国秘书长古特雷斯呼吁，气候变化速度在加快，国际社会必须加速行动来应对。



世界气象组织整合来自欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局等机构的数据，用于其气候监测活动和气候状况报告。

根据哥白尼气候变化服务局提供的数据，全球平均地表气温于2023年7月6日达到单日最高值，为17.08摄氏度，刷新2016年8月13日16.80摄氏度的最高纪录，这一天因此成为有记录以来最热的一天。2023年7月前23天的全球平均地表气温为16.95摄氏度，远高于2019年7月全月16.63摄氏度的纪录，后者为有记录以来最热月份。

世界气象组织表示，几乎可以肯定，2023年7月全月平均气温将大幅超过2019年7月，成为有记录以来最热的月份。哥白尼气候变化服务局将于8月8日发布7月的完整气温数据。

古特雷斯指出，创纪录高温的后果是“显而易见和悲剧性的”。阻止气候变化最坏情况发生仍有可能，但必须立即采取重大气候行动。他呼吁国际社会在减排、气候适应和气候融资方面付诸行动。