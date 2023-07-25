国家统计局公布至7月中旬各地民生食品价格信息

哈通社/阿斯塔纳/7月24日 -- 哈萨克斯坦国家统计局公布了截至7月中旬的统计数据，显示了7月份具有社会重要意义食品的平均价格。

具有社会重要意义的食品平均价格如下：

按照地区不同，1公斤一级小麦粉的最高价格为，阿克套335坚戈，阿拉木图306坚戈，阿斯塔纳272坚戈。

乳制品的价格也因地区而异。阿克套和阿特劳两座城市的黄油价格最高，分别为5094坚戈和4938坚戈，阿斯塔纳以每公斤4549坚戈位列第三。

购买1公斤牛肉，阿斯塔纳平均价格为2912坚戈，阿拉木图为2601坚戈。在阿克托别州，一公斤牛肉2004坚戈。

杰兹卡兹干在牛奶价格上领先，为1升508坚戈，突厥斯坦州的牛奶价格为1升282坚戈。

尽管处于夏季，各地蔬菜的价格也有所不同。在杰兹卡兹甘，最贵的马铃薯价格为每公斤233坚戈。阿斯塔纳位居第二，每公斤192坚戈。巴甫洛达尔每公斤土豆144坚戈。

洋葱价格，在突厥斯坦州为每公斤157坚戈，克兹尔奥尔达州每公斤166坚戈，彼得罗巴甫尔和塔拉兹为每公斤170坚戈。

砂糖价格，塞梅的最贵，每公斤478坚戈，科克舍套每公斤472坚戈。阿斯塔纳和乌斯卡曼排名第二，平均每公斤460坚戈。奇姆肯特为每公斤409坚戈。

价格变化信息是从所有区域中心城市和首都位于各个不同的居民点收集的各种类型的贸易对象，包括大卖场、超市、商店、公共市场、社会商店和展馆。

【编译：木合塔尔·木拉提】