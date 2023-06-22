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气旋风暴“比尔乔伊”致印度拉贾斯坦邦7人死亡

2023 年 6月 22 日 星期四 , 13:49
气旋风暴“比尔乔伊”致印度拉贾斯坦邦7人死亡 图片来源：EPA

哈通社/阿斯塔纳/6月22日--据环球网报道，据印度媒体6月22日报道，受气旋风暴«比尔乔伊»影响，已有七人在降雨有关的事件中死亡。

暴雨导致拉贾斯坦邦五个地区发生洪水。约15000人已从低洼地区撤离。印度气象局表示，6月21日降雨量开始减少，洪水状况预计将有所改善。

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