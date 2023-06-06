7月起 哈萨克斯坦将为外籍哈族推出新《先祖之路》卡

哈通社/阿斯塔纳/6月6日 – 哈萨克斯坦将为外籍哈萨克人提供《先祖之路（Ата жолы）》卡，持卡人可在入境后享有为期10年的长期居住权。

据哈萨克斯坦劳动和社会保障部消息，从2023年7月1日开始，拥有外国国籍的哈萨克族裔人士可申请获得《先祖之路（Ата жолы）》卡，并借此拥有更加便利的入境哈国渠道。

设立《先祖之路（Ата жолы）》卡的主要目的，是加强世界各地哈萨克族裔人士与历史祖国之间的联系，延续民族文化，吸引海外哈萨克族裔专业人士和成功的企业家在哈萨克斯坦发挥自身的潜力。该卡奖授予持有外国国籍的哈萨克族裔，无需其变更国籍身份。

持有《先祖之路（Ата жолы）》卡的哈萨克族裔与拥有《血亲同胞（кандас）》身份者的区别主要在于其国籍身份，即始终保持外国国籍，在其他方面，将与哈萨克斯坦公民和血亲同胞所享有的权利一致。

《先祖之路（Ата жолы）》卡的持有人，享有以下权利：

·在医疗救助保障额度内，接受医疗机构提供的社会支付和服务；

·根据《哈萨克斯坦共和国劳动法》和《哈萨克斯坦共和国人口迁移法》在哈萨克斯坦共和国境内就业；

·根据《哈萨克斯坦共和国的企业法典》和其他法律文件在哈萨克斯坦境内开展商业活动；

·根据哈萨克斯坦共和国《教育法》，可在哈萨克斯坦国家教育机构享受免费提供的中等教育，可公立特殊和/或高等教育机构接受基于竞争基础上提供的免费的中等和/或高等教育，可在私立教育机构接受其提供的有偿教育；

·根据哈萨克斯坦共和国《辩护和法律援助法》获得国家保障的法律援助；

·根据哈萨克斯坦共和国公民身份领域的国际协定和哈萨克斯坦共和国立法法律文件，可以通过简化办理流程，获得哈萨克斯坦共和国公民身份国籍。

《先祖之路（Ата жолы）》卡的持有人可自行决定其在哈萨克斯坦境内从事工作和开展商业活动的区域，不受任何地域范围限制。

《先祖之路（Ата жолы）》卡的持有人，无权在哈萨克斯坦国家机关和地方自治机构当中担任民选职务（无选举和被选举权），无权参加国家全民公投，无权担任国家公务职务。

在申请获得哈萨克斯坦公民身份（国籍）后，持有人的《先祖之路（Ата жолы）》卡将自其成为公民之日起作废。

【编译：木合塔尔·木拉提】