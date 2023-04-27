哈萨克斯坦7月起将上调《英雄母亲》专项补助金

哈通社/阿斯塔纳/4月27日 – 哈萨克斯坦将上调《英雄母亲》的专项补助金金额。

劳动和社会保障部表示，经总统批准生效的《哈萨克斯坦共和国社会法典》旨在加强社会保障体系发展，法典中新增加了《获得国家荣誉表彰的母亲们》这一新的概念。

该概念专门面向获得拥有《银色胸章》（授予生育6个子女的母亲）、《金色胸章》（授予生育7个子女的母亲）或拥有《英雄母亲》称号，以及获得获得一级或二级《母亲的荣耀》奖章的的女性。

根据《哈萨克斯坦共和国社会法典》，发放给《获得国家荣誉表彰的母亲们》的补助金将区别于为多子女家庭提供的社会补助而另行计算。

从今年7月1日开始，这项单独的补贴将以每月每人7倍按月计算指数，即每月25 530坚戈/人的标准予以发放。

此前的补贴标准为6.4倍按月计算指数（22 080坚戈）。

这一变化将惠及全国大约9万拥有相关荣誉的女性。

按照哈萨克斯坦共和国相关法律法规规定，为计算养老金、福利金和其他社会支付，以及作为各类罚金、税款和其他支付的参考标准，而由政府每年确定的计算指数，被称之为«按月计算指数（АЕК：айлық есептік көрсеткіш）»。从2023年1月1日开始，哈萨克斯坦按月计算指数被上调为3450坚戈。

在哈萨克斯坦，养育4个以上子女的家庭被称之为«多子女家庭»，可享受政府提供的多子女养育补助福利金。

由哈萨克斯坦政府提供的多子女福利金，主要面向生育有4个或4个以上的未成年子女及其中有23岁以下接受全日制教育的学生的家庭。福利金的发放与否与该家庭的收入程度无关。

根据家庭中生育的子女数量不同，福利金的发放标准如下：

· 四孩家庭—16.03倍按月计算指数，即55 304坚戈；

· 五孩家庭—20.04倍按月计算指数，即69 138坚戈；

· 六孩家庭—24.05倍按月计算指数，即82 973坚戈；

· 七孩家庭—28.06倍按月计算指数，即96 807坚戈；

· 八孩和更多孩子家庭 — 国家补助金将按照每个孩子4倍按月计算指数标准，即每人13 800坚戈予以支付。

【编译：木合塔尔·木拉提】



