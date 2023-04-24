7个月学会哈萨克语的日本姑娘«爱依古丽»

哈通社/阿斯塔纳/4月24日 –来自日本的留学生美咲（Misaki Ebina）正在哈萨克斯坦阿尔-法拉比哈萨克国立大学求学。

经过7个月的学习，这个日本女孩已经成功的掌握了哈萨克语，并给自己起了一个哈萨克名字——爱依古丽。

据爱依古丽自述，2014年索契冬奥会上，她第一次看到了哈萨克斯坦花样滑冰运动员丹尼斯·谭的精彩表演。自此以后，她就将这位才华横溢的运动员视为偶像，并进一步的对他的祖国——哈萨克斯坦产生了浓厚的兴趣。

接受采访时，爱依古丽表示，目前她除了母语日语外，还熟练掌握了英语和哈萨克语两门语言。虽然过去曾经学习过一点俄语，但如今已经忘记了很多，不能像哈语和英语那样熟练地进行日常的对话。

爱依古丽对记者表示，她发现日语和哈萨克语在语法结构上非常相似，因此学习起来很方便容易。

除了丹尼斯·谭以外，爱依古丽表示，哈萨克斯坦音乐界的歌手，如迪玛希、Ninety One、艾伊肯·托列普别尔艮、泽鲁扎·塔斯玛甘别托娃、加齐兹汗·谢克尔别科夫等也深受她的喜爱。

爱依古丽表示，在哈萨克斯坦生活、学习的时光中，她深切的感受到了哈国人民的热情与好客。她还喜欢上了哈萨克的各种传统美食，特别是马肉制品。

来哈留学前，爱依古丽曾经与伙伴们一起，用3个月的时间，按照传统的方式，亲手制作了一张哈萨克风格的羊毛毯，并赠送给了丹尼斯·谭。

【编译：木合塔尔·木拉提】