日本政府时隔7年要求全国冬季节电

哈通社/阿斯塔纳/12月1日--据共同社报道，日本政府以全国的家庭和企业为对象的节电要求1日启动。这是自2015年起再次要求全国冬季节电，将持续至明年3月底，不设数值目标。

消息称，政府和电力公司根据节电实际结果实施积分返点等，提供支持。虽然预测维持现状的话，电力供应不会有问题，但需要防备灾害导致发电站停止运转和燃料采购困难等不测事态。

政府要求在节电期间关闭不必要的照明，在室内多穿衣物，使用较厚的窗帘等。经济产业相西村康稔11月30日接受媒体采访称：«自然灾害、事故、国际形势变化等各种事态都需要加以考虑。希望大家在不为难的范围内给予配合。»

政府将与电力零售企业的节电项目合作。向参与项目的家庭一律发放相当于2000日元的积分。若明年年初的3次抄表中，单月用电量同比减少3%以上，那么每月可再获得政府发放的相当于1000日元的积分。

显示电力供应余力的预备率被认为至少需要3%。这个冬季供电形势最为严峻的将是明年1月的东北，在东京电力公司辖区内为4.1%。其他地区各月均超过5%。东电辖区内出现过显示电力供应不足的负值预测等，曾被认为前景极其严峻，但通过重启停运的火力发电站等，已经得到改善。

今年3月，受福岛县近海地震影响，多家火电站停运，再加上寒潮来袭，电力供需告急。而且随着乌克兰局势恶化，液化天然气（LNG）等价格高涨。拥有资源的俄罗斯或以此来震慑各国，燃料采购前景仍然难以预料。日本政府在7月1日至9月底的夏季，也是时隔7年要求全国节电。