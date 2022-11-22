总理：政府在未来7年的主要任务是高质量执行总统的竞选纲领

2022 年 11月 22 日 星期二 , 10:58

哈通社/阿斯塔纳/11月22日--政府总理阿里汗·斯马伊洛夫在22日召开的政府例行会议期间，谈到了于20日举行的哈萨克斯坦2022年非例行总统选举。

总理表示，根据中央选举委员会公布的结果，在11月20日举行的总统选举中哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫以绝对优势获胜。由哈萨克斯坦多个政治党派和社会团体组成的人民联盟推举哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫为候选人，全国人民也对托卡耶夫给予了支持。

斯马伊洛夫指出，政府在未来7年的主要任务是高质量、有效的实施国家元首的竞选纲领。

-经济、社会领域和地区域政策的根本变化是竞选纲领的基础。所有国家机构和部门都应共同努力，为此目标工作，即在建设公正的哈萨克斯坦的道路上，为了人民的利益而团结。我们必须确保所有旨在解决社会和经济问题的战略文件、计划和项目得到实际执行。-他说。

斯马伊洛夫表示，政府的工作主要聚焦于经济的非垄断化、刺激创业活动、增加公民的收入，以及教育和医疗卫生系统的现代化方面。

根据早前报道，哈萨克斯坦于11月20日举行非例行总统选举，期间共有828.2万余选民参与投票，占登记选民总数的69%。当日，全国共开放了10 033个投票站，并在53个国家设立了68个境外投票站点。

【编译：阿依波塔】