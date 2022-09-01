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    托卡耶夫提议限制总统任期为7年且不可连任

    2022 年 9月 1 日 星期四 14:05

    哈通社/努尔苏丹/9月1日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫建议举行非例行总统选举，并在今后立法禁止总统连任。

    哈萨克斯坦参议院（议会上院）和马吉利斯（议会下院）联席会议9月1日努尔苏丹时间11:00时举行，哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫总统出席会议，并发表了例行年度国情咨文。

    国情咨文的内容主要涉及国内社会经济发展情况。

    期间，托卡耶夫总统谈到了关于对总统任期数和任职期限的修订问题，并建议在今年的秋季举行非例行的总统选举。

    托卡耶夫总统强调，为了建设公平正义的新哈萨克斯坦，成功的实现全面彻底的改革，获得人民的普遍信任和支持至关重要。

    托卡耶夫总统说：

    - 对我而言，国家利益至高无上。因此，我已经准备好缩短现有的任期并参加非例行总统选举。

    托卡耶夫总统同时表示，经过长久的认真考虑，他建议将哈萨克斯坦总统的任职期限修改为一届7年，并禁止连任。

    根据现行的哈萨克斯坦法律，总统任期为一届五年，同一人可连任一次，但不可连任超过两届。

    会上，总统还提议，在2023年上半年举行马吉利斯（议会下院）和全国各地区各级别玛斯利哈特（地方议会）的选举。

    托卡耶夫总统表示，通过议会议员选举，将增加代表多数人意见的«新鲜血液»，提升各级议会的效率。

    根据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫今日主持召开议会上下两院联席会议，并宣布第七届议会第三次会期正式开始。马吉利斯（议会下院）107名议员中的100人，参议院（议会上院）55名议员中的50人出席会议。

    【编译：木合塔尔·木拉提】
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