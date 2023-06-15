一艘移民船在希腊附近海域沉没 已致79人死数百人失踪

哈通社/阿斯塔纳/6月15日--据中新社援引路透社报道，当地时间14日早上，一艘移民船在希腊附近海域倾覆沉没，已造成至少79人死亡，数百人失踪。这是近年来欧洲最致命的航运灾难之一。

据报道，沉船地点位于希腊南部沿海城镇皮洛斯西南大约80公里处。有消息称，这艘船从利比亚出发，一位不愿透露姓名的航运部门官员说，船上大多数人来自埃及、叙利亚和巴基斯坦。

美国有线电视新闻网(CNN)报道称，目前尚不清楚船只沉没时船上有多少人，搜救工作仍在继续。幸存者称，当时可能有多达750名乘客。

负责运营支持救援行动的慈善机构Alarm Phone表示，该机构曾在13日收到了希腊附近一艘遇险船只上的人发出的警报，但此后联系变得不稳定。

该机构还称，在13日晚些时候通知了希腊当局、联合国难民署驻希腊办事处等。不久之后，该机构与船上的人进行了交谈，他们说船长乘坐一艘小船逃跑，并请求帮助。

希腊海岸警卫队则表示，欧盟边境管理局13日在皮洛斯岛西南附近水域发现了这艘船，意大利当局随后向希腊进行了通报。

希腊海岸警卫队发言人称，当局不清楚船上具体有多少人，但有报告说船上很拥挤。一名政府官员补充说，几小时后，这艘船开始左右摇晃，当地时间14日凌晨2时左右倾覆，随后沉没。

截至14日中午，已有104人获救，并被转移到卡拉马塔。卡拉马塔市长塔纳西斯·瓦西洛普洛斯表示："据称所有获救男子的年龄都在16至41岁之间。他们说，船上还有妇女和儿童。"

路透社指出，希腊是中东、亚洲和非洲难民和移民进入欧盟的主要通道之一。此次事故是近年来希腊发生的最严重的海难之一。2023年2月，一艘船在暴风雨中撞上意大利卡拉布里亚海岸的岩石，造成96人死亡。