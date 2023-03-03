哈萨克斯坦在全球软实力指数排名中位居第79位

哈通社/阿斯塔纳/3月3日--近日，Brand Finance发布了《2022年全球软实力指数排名》，哈萨克斯坦在121个国家中位居第79位。

哈萨克斯坦在亚洲各国中排名第12位。在中亚国家中处于领先地位。

软实力是相对于国内生产总值、城市基础设施等硬实力而言的，是指一个国家的文化、价值观念、社会制度等影响自身发展潜力和感召力的因素。

今年的排名中，美国再次以74.8分（满分100分）位居榜首，紧随其后的是第二名的英国（67.3分）和第三名的德国（65.8分），第四名的日本（65.2分）和第五名的中国（65.0分）。此外，法国、加拿大、瑞士、意大利位居榜单前十位。今年，世界前十位软实力超级大国几乎没有变化，而值得注意的是，阿拉伯联合酋长国（55.2分）排名上升至第10位。

Brand Finance是全球领先的品牌估值及咨询公司，专注致力于构建一座连接品牌和企业财务表现间的桥梁。其总部位于伦敦。

在今年的Brand Finance的报告中，软实力被划分成了7个维度，分别是贸易&商业环境、治理、国际关系、文化&遗产、传媒、教育&科技、人口&价值观。本次调查采访了全球120个国家和地区，受访者超过10万名。

【编译：阿遥】