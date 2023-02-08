土耳其强震已致逾7800人遇难 地震使安纳托利亚半岛偏移3米

哈通社/阿斯塔纳/2月8日--综合外媒报道，强震在土耳其和叙利亚造成的遇难人数仍在不断攀升，目前已有超7800人死亡。

据法新社最新消息，土耳其副总统奥克塔伊说，土耳其地震已致该国5894人死亡，34810人受伤。叙利亚则至少有1932人遇难。

土耳其总统埃尔多安7日宣布，受地震影响的10个省将实施为期3个月的紧急状态，以确保搜救行动和地震相关研究能够迅速展开。埃尔多安还说，土耳其计划在西部的旅游中心安塔利亚开放酒店，暂时安置受灾者。

世卫组织高级紧急官员马尚警告说，多达2300万人可能会受到地震影响，包括约500万名弱势群体。马尚还称：

-灾区各地的民生基础设施受损，可能还包括医疗基础设施，主要在土耳其和叙利亚西北部。

联合国教科文组织还表示，除了阿勒颇老城和土耳其东南部城市迪亚巴克尔的堡垒遭到破坏外，至少还有其他三处世界遗产可能受到影响。该组织已准备好提供援助。

世卫组织总干事谭德塞强调：

-现在是与时间的赛跑。每一分钟，每一小时过去，找到幸存者的机会都在减少。我们已经启动了世卫组织紧急医疗队网络，为受伤和最脆弱的人提供基本卫生保健。

谭德塞称，世卫组织将与所有伙伴密切合作，以期在未来关键的数小时和数日期间给予援助，并在未来数月和数年间，支援土叙两国政府恢复与重建。

据阿纳多卢通讯社报道，意大利地震和火山活动权威机构国家地球物理与火山研究所（INGV）主任卡罗·多戈里尼向意大利媒体评估了波及十个省份的地震。

多戈里尼提到，地震发生在东安纳托利亚，阿拉伯和非洲板块交汇之处。

他表示，贯穿土耳其的两大地震带的其中一个活跃起来。这与同时贯穿约旦，以色列，黎巴嫩和叙利亚的黑海地震带一起，是中东最为活跃的地震断层之一，其将阿拉伯半岛与非洲隔开。

多戈里尼指出，初步预测最大运动范围发生了 3 米的偏移，只有在获得卫星数据后才能做出最终鉴定。



