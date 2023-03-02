议会下院选举：民调显示77%的哈国选民有意参与投票

哈通社/阿斯塔纳/3月2日 – 哈萨克斯坦7个政党的代表于3月1日晚，参加了在QAZAQSTAN国家电视台演播厅举办的2023年马吉利斯（议会下院）议员选举选前电视辩论。

根据国家电视台的委托，哈萨克斯坦《社会舆论》研究院对此次电视辩论的结果，以及公众对即将于3月19日举行的下院选举的态度等，进行了一次抽样调查。

此次调查以线上形式进行，参与者通过在观看电视辩论直播期间，使用手机扫码直播画面下方出现的二维码（QR码）的方式参与调查。

在长达70分钟的电视辩论直播过程中，共有34 947名18岁以上哈萨克斯坦公民参与了这项民调。

参与民调的公民回答了«您会去投票吗？»«电视辩论中哪个政党的代表言论令您满意？»«今天的电视辩论对您而言是否有吸引力？»等问题。

其中，针对«您会去投票吗？»的问题，77.6%的受访者回答«会去»，12.1%的受访者回答«可能会去»，9.3%的受访者«目前不确定»，0.4%的受访者«可能不去»，0.6%的受访者选择«不去»。

针对«电视辩论中哪个政党的代表言论令您满意？»这一问题，七个政党获得的支持度分别为：

·阿玛纳特党——72.3%

·阿吾勒人民民主爱国党——3.7%

·«共和（Respublica）»党——14.8%

·哈萨克斯坦人民党——1.3%

·哈萨克斯坦«光明道路»民主党——1.1%

·哈萨克斯坦«巴伊塔克»绿党——4.3%

·国家社会民主党——1.9%

另有0.6%的受访者对所有政党代表的言论都不满意。

针对«今天的电视辩论对您而言是否有吸引力？»这一问题，受访者当中有69.9%选择«非常有趣»，16.7%认为«还算有趣»，7%认为«可以说没什么吸引力»，6.4%认为«完全没有吸引力»。

【编译：木合塔尔·木拉提】