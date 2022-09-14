2022 年 9月 14 日 星期三 , 07:51

第77届联合国大会开幕 联大主席呼吁共同应对挑战

哈通社/努尔苏丹/9月14日-- 第77届联合国大会13日在纽约联合国总部开幕。这是新冠疫情暴发以来，联大首次举行全面回归线下的会议。

当天，联大主席克勒希在主席台上敲击«会槌»，宣布第77届联大正式开幕。他在发言中说，世界面临巨大的不确定性和不断扩大的地缘政治裂痕。联合国是在战争硝烟中诞生，其创建目标是成为«解决方案之井»。他在任期内将推动通过团结、可持续发展和科学解决问题，加强科学在联合国机构决策制定中的作用。

克勒希说，乌克兰危机是一个«转折点»，世界使用核武器的风险比过去40年都高，这要求我们在裁军问题上团结起来。他还说，流行病继续在全球范围内造成严重破坏，粮食不安全、能源价格飙升、创纪录的通货膨胀和全球供应链中断等也同时困扰着人类。世界不会回到«旧常态»，我们需要转型，而《2030年可持续发展议程》、《巴黎协定》等为我们指明了方向。

克勒希说，他将捍卫《联合国宪章》基本原则，以科学指引决策，在可持续转型方面取得可以衡量的进展。他将加强团结，努力在会员国之间架起沟通的桥梁。他将与各会员国一道，实现突破，努力应对人类面临的挑战。

联合国秘书长古特雷斯在会上发表讲话说，在我们推进工作时，我们面对的是一个处于危险中的世界。我们需要团结起来应对挑战，而联大展示了希望和潜力。全世界都期待联大成员利用可供使用的工具进行谈判、达成共识并形成解决方案。我相信第77届联大是一个转变的时刻。

联大是联合国主要的审议、监督和审查机构，由联合国全体会员国共同组成。每年9月至12月，联大将举行常会。常会通常分两个阶段，前段为一般性辩论，后段为大会审议列入议程的各项议题。本届联大一般性辩论将于9月20日至26日举行。