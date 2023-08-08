儿基会：南亚76%的儿童暴露在极端高温下

哈通社/阿斯塔纳/8月8日 — 据联合国新闻处消息，根据联合国儿童基金会7日发布的一项分析表示，与其他地区相比，南亚地区暴露在极端高温下的儿童比例最高。儿基会敦促地方政府、一线卫生工作者和照护者帮助弱势儿童和家庭。

儿童会估计，南亚地区有76%的18岁以下儿童，即4.6亿人所生活的地方一年中超过83天温度超过35℃。这意味着南亚四分之三的儿童已经暴露在极端高温下，相比之下全球只有三分之一的儿童（32%）暴露在极端高温下。

此外，数据还显示，南亚地区 28% 的儿童每年遭受 4.5 次或更多次热浪，而全球的这一比例为 24%。

刚刚过去的7月是全球有气象记录以来最热的月份，这进一步引发了人们对未来的担忧，预计未来儿童，包括生活在南亚的儿童，将面临更频繁、更严酷的热浪，而这主要是由于气候变化造成的。

儿基会南亚地区主任维杰塞克拉（Sanjay Wijesekera）表示，随着世界处于全球沸腾状态，数据清楚地表明，南亚亿万儿童的生活和福祉越来越受到热浪和高温的威胁。该地区的国家目前并不是世界上最热的，但这里的炎热给弱势儿童带来了危及生命的风险。

他说：«我们特别关注婴儿、幼儿、营养不良的儿童和孕妇，因为他们最容易中暑和受到其他严重影响。»

儿童在高温下最为脆弱

根据儿基会发布的2021年儿童气候风险指数，阿富汗、孟加拉国、印度、马尔代夫和巴基斯坦的儿童受气候变化影响的风险«极高»。

2022 年 8 月，巴基斯坦信德省大部分地区被洪水淹没。然而不到一年的时间，今年6 月，当地气温高达40多度。受洪水影响地区的 80 多万儿童面临严重的中暑风险。

即使在雨季，高温也会加剧儿童的处境。由于儿童无法快速适应温度变化，他们无法排出体内多余的热量。这会导致幼儿出现体温升高、心跳加快、痉挛、剧烈头痛、意识模糊、器官衰竭、脱水、晕厥和昏迷等症状和疾病；婴儿智力发育不良；以及神经功能障碍和心血管疾病等发育障碍。早期宫缩、癫痫、高血压、早产和死产对孕妇来说是危险的，她们特别容易受到高温的影响。

对于幼儿来说，冰袋、风扇或雾化水可以帮助他们降低体温，而冷水浸泡可以帮助大一点的儿童。

采取措施应对高温

在高温期间，儿基会敦促一线工作人员、父母、家庭、照顾者和地方当局通过采取以下步骤来保护儿童，抵御高温：

警惕热应激，保护好自己和孩子。采取预防措施，了解中暑并知道应采取哪些行动；

轻松识别症状。护理人员、社区和一线工作人员需要了解各种与高温有关的疾病的症状；

立即采取行动进行保护。护理人员和一线工作人员需要了解采取何种急救措施来快速降温；

送往医疗机构。一线工作人员、家人和护理人员应立即识别热应激症状，尤其是中暑迹象，并帮助将受影响者送往医疗机构。

儿基会指出，归根结底，最脆弱的儿童、青少年和妇女在极端天气事件中付出的代价最大。

维杰塞克拉说：«幼儿根本无法承受高温。除非我们现在就采取行动，否则在未来几年里，这些儿童将继续承受更频繁、更严重的热浪袭击。»