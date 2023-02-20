《西线无战事》斩获第76届英国电影学院奖7项大奖

哈通社/阿斯塔纳/2月20日 —— 据外媒综合报道，第76届英国电影学院奖（The British Academy of Film and Television Arts）于当地时间2月19日正式揭晓。

据报道，根据埃里希·玛利亚·雷马克长篇小说改编的同名影片《西线无战事》斩获包括最佳影片、导演、改编剧本、非英语片在内的七项大奖，成为本届英国电影学院奖最大赢家。

据了解，这也是首次有德国影片在英国电影学院奖上获得如此辉煌的成绩。

获得十项提名的《伊尼舍林的报丧女妖》最终赢得最佳男女配角、最佳英国影片、最佳原创剧本四个奖项。同样获得十项提名的《瞬息全宇宙》最终只获得一项最佳剪辑奖。

此外，凯特·布兰切特凭借《塔尔》第三度在英国电影学院奖上获封最佳女主角，而《猫王》的主演奥斯汀·巴特勒获得最佳男主角。

第76届英国电影学院奖获奖名单：

最佳影片：《西线无战事》

最佳导演：爱德华·贝尔格 《西线无战事》

最佳女主角：凯特·布兰切特 《塔尔》

最佳男主角：奥斯汀·巴特勒 《猫王》

最佳女配角：凯瑞·康顿 《伊尼舍林的报丧女妖》

最佳男配角：布兰登·格里森 《伊尼舍林的报丧女妖》

最佳原创剧本：《伊尼舍林的报丧女妖》

最佳改编剧本：《西线无战事》

最佳动画长片：《匹诺曹》

最佳非英语片：《西线无战事》

最佳纪录长片：《纳瓦尔尼》

最佳配乐：《西线无战事》

最佳选角：《猫王》

最佳摄影：《西线无战事》

最佳剪辑：《瞬息全宇宙》

最佳艺术指导：《巴比伦》

最佳服装设计：《猫王》

最佳妆发设计：《猫王》

最佳音效：《西线无战事》

最佳视觉效果：《阿凡达：水之道》

最佳英国电影：《伊尼舍林的报丧女妖》

英国导演/编剧/制片人之最佳处女作：《晒后假日》 夏洛特·威尔斯（导演）

最佳英国短片：《爱尔兰式告别》

最佳英国动画短片：《男孩、鼹鼠、狐狸和马》

最佳新人：艾玛·麦基

终身成就奖：桑迪·鲍威尔