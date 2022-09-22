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美联储连续第三次加息75个基点
2022 年 9月 22 日 星期四 , 12:50

美联储连续第三次加息75个基点

哈通社/努尔苏丹/9月22日--美国联邦储备委员会21日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间上调75个基点到3%至3.25%之间。这是美联储今年连续第三次加息75个基点。

据新华社报道，美联储主席鲍威尔在会后召开的新闻发布会上表示，为了将目前的高通胀降至美联储目标水平，美国经济将经历一段低于趋势水平的增长时期，劳动力市场也会走软，但这是需要承担的痛苦，因为恢复价格稳定尤为重要。

根据美联储当天发布的最新季度经济预测，美联储官员对去年第四季度到今年第四季度经济增速的预测中值为0.2%，明显低于6月预测的1.7%，体现出他们对美国经济前景的预期更为悲观。预测显示，美联储官员对2023年第四季度美国失业率的预测中值为4.4%，较6月预测上调0.5个百分点。

鲍威尔坦言，在遏制通胀、恢复价格稳定的过程中，要想实现相对温和的失业率上升、实现经济«软着陆»将非常具有挑战性。他说，如果货币政策需要进一步收紧至更具限制性的水平，或者收紧需要持续更长时间，«软着陆»的可能性会降低。

鲍威尔还重申了其8月下旬释放的鹰派信号，即强调美联储降低通胀的决心，警惕过早放松货币政策、让高通胀固化的严重后果。

美联储的最新季度经济预测还显示，美联储官员对今年年底联邦基金利率的预测中值为4.4%，明显高于6月预测的3.4%；对明年年底联邦基金利率的预测中值为4.6%。

美联储今年3月开启加息周期应对高通胀，已连续进行5次加息，累计加息300个基点。

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