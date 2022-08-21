2022 年 8月 21 日 星期日 08:00

单日新增740例 全国新冠病例数持续下降

哈通社/努尔苏丹/8月21日— 哈国单日新增新冠确诊病例740例。

据哈萨克斯坦新冠新冠防控跨部门委员会消息，过去24小时，哈萨克斯坦新增经PCR检测确诊的COVID-19病例740例。

此前，8月20日记录的前一天新增数据为868例，19日为951例。

全国各地区24小时内新增病例情况分别为：

努尔苏丹市 - 126,阿拉木图市 - 61,奇姆肯特市 – 8,阿克莫拉州 – 68,阿克托别州 – 24,阿拉木图州 - 11,杰特苏州 - 6,阿特劳州 - 16,东哈州 - 10,阿拜州 - 9,江布尔州 - 10,西哈州 - 60,卡拉干达州 - 109,乌勒套州 - 24,库斯塔奈州 - 59,克孜勒奥尔达州 - 12,曼格斯套州 - 17,巴甫洛达尔州 - 51,北哈州 - 53,突厥斯坦州 – 6

同时，过去24小时，哈萨克斯坦有572人自COVID-19中康复。

自新冠大流行于2020年爆发至今，哈萨克斯坦全国累计新冠感染病例1 383 549例，其中有1 348 271人痊愈。

【编译：木合塔尔·木拉提】