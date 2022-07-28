全球护照指数公布 哈萨克斯坦护照排名全球第73位

哈通社/努尔苏丹/7月28日 -- 全球居留权和公民身份规划咨询公司恒理（Henley&Partners）公布了2022年第三季度全球护照指数报告，哈萨克斯坦护照持有人可以免签证或落地签证前往全球 76 个国家/地区，在新的指数排名当中位居全球第73位。

参考国际航空运输协会（IATA）独家数据并经恒理研究团队分析整理的护照指数显示，日本以193个免签国家称冠，新加坡和韩国以192个免签国家排名第二。

欧盟成员国在排名前十中占主导地位，德国和西班牙联合排名第三，无需签证即可进入190个国家。芬兰、意大利、卢森堡联合排名第四，可无需签证进入全球189 个国家。

奥地利、丹麦、荷兰、瑞典护照持有人可免签进入全球188个国家，排名第五。

美国、瑞士、挪威、新西兰和比利时并列排名第七位，可免签证前往186个国家。

加拿大与澳大利亚、捷克、希腊和马耳他并列第八位，领先于排名第九位的匈牙利（183 个免签证国家）。

俄罗斯签证排名第50位，可免签证前往全球119个国家。

中国排在第69位，可以免签进入80 个国家，印度护照排在第87位，阿富汗仍然排在最后，其公民可以免签证进入世界上27个国家。

尽管在该指数的17年历史上，这些护照持有人的免签证机会数量前所未有，但根据IATA的最新统计，亚太地区的国际旅客需求仅达到疫情前水平的17%（疫情期间低于10%）。这一数字落后于全球趋势——欧洲和北美已恢复到疫情前水平的60%左右。

IATA首席经济学家Marie Owens Thomsen表示，客运流量应在2022年达到疫情前水平的83%。2023-2024年，许多市场的客运流量应达到或超过大流行前水平。

由于其他国家的排名发生变化，哈萨克斯坦护照在Henley&Partners护照指数排名中从第69位下滑至第73位。报告期内，哈国没有签订免签证旅行协议。哈萨克斯坦护照持有人可以免签证或落地签证前往全球 76 个国家/地区。

【编译：木合塔尔·木拉提】