苏丹停火再延长72小时 红十字国际委员会援助运抵苏丹港

哈通社/阿斯塔纳/5月1日--据新华社报道，苏丹武装部队和快速支援部队4月30日分别宣布，同意将人道主义停火从当地时间30日午夜延长72小时，以响应国际、地区和当地开放人道主义通道的呼吁。

苏丹武装部队在一份声明中表示，同意将停火延长72小时，并希望对方遵守协议。

快速支援部队在另一份声明中说：

-我们宣布将人道主义停火再延长72小时，从今天午夜开始。

声明强调快速支援部队会遵守停火协议。

苏丹民航局30日说，将继续关闭该国领空至5月13日，获得当局许可和苏丹武装部队批准的人道主义援助和撤离航班除外。

苏丹尼罗网报道说，苏丹武装部队30日表示，首都喀土穆以外的冲突已结束，目前冲突仅局限在喀土穆市区。苏丹武装部队称，快速支援部队已将喀土穆州尼罗河东岸的东尼罗河医院改造成军营和一处作战指挥中心，并在病人撤离后继续掠夺和破坏包括银行、商店、普通住宅在内的公共和私人财产。

据红十字国际委员会30日消息，首批红十字国际委员会人道主义援助从约旦安曼运抵苏丹港，这批物资重约8吨，主要为医疗设备。红十字国际委员会表示，将向苏丹运送更多医疗物资、派遣更多人员。

另据《今日埃及》网站报道，埃及总统塞西29日呼吁“立即、持久、全面地在苏丹停火”，并希望外部势力不要介入苏丹内部事务。