巴基斯坦清真寺爆炸袭击遇难人数升至72人

哈通社/阿斯塔纳/1月31日--据中新网报道，巴基斯坦西北部城市白沙瓦一座清真寺30日下午发生的爆炸袭击已致至少72人死亡、157人受伤。

巴基斯坦媒体«Geo News»报道称，救援队31日凌晨在清真寺废墟中又搜寻出9具遇难者遗体，因此死亡人数由此前的63人升至72人。

据报道，白沙瓦警方表示，爆炸发生在清真寺的中央大厅，导致屋顶坍塌，许多人被困在废墟中，救援仍在进行。报道还援引当地安全官员的话称，自杀式袭击者位于祈祷人群的前排，清真寺的伊玛目也在此次袭击中遇难。

«Geo News»报道称，巴基斯坦塔利班声称对此次自杀式爆炸袭击负责。

据巴基斯坦《黎明报》消息，当地警方表示，爆炸发生时，该地区有300名至400名警察。如果在安检范围内发生爆炸，那就是安保出现了失误，但仍需要进一步调查。

巴基斯坦总统阿里夫·阿尔维通过社交账号发文，对袭击事件表示强烈谴责，对遇难者家属及伤者表示慰问。他表示，作恶者将会受到惩罚，«必须永远埋葬恐怖主义»。

巴基斯坦首都伊斯兰堡警方30日宣布该市进入安全警戒状态，增加出入口安检，在重要港口和建筑物部署狙击手。