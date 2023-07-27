《朝鲜停战协定》签署70周年，联合国秘书长呼吁加强外交对话

哈通社/阿斯塔纳/7月27日--《朝鲜停战协定》签署70周年到来之际，联合国秘书长古特雷斯26日发表声明，表示朝鲜半岛仍然处于分裂状态，局势升级的威胁正在增加。他敦促各方恢复定期外交接触，营造有利于对话的环境。

古特雷斯表示，朝鲜战争摧毁了朝鲜半岛，停战协定让流血得以停止。七十年来，它一直是维护半岛和平与稳定的法律基础。

-今天，我们缅怀所有死难者，我们与无数失散多年的家庭一样感到悲痛。-他说。

秘书长指出，朝鲜半岛仍然处于分裂状态。在地缘政治紧张局势加剧、核风险增加以及对国际准则的尊重受到侵蚀的情况下 ，局势升级的威胁正在增加。

-我们需要为和平而加强外交。我敦促各方恢复定期外交接触，营造有利于对话的环境。我们的目标依然明确：可持续的和平以及朝鲜半岛完全、可核查的无核化。-古特雷斯说。

古特雷斯表示，他期待着联合国工作人员和更广泛的国际社会能够在新冠大流行后返回平壤。这次集体回归将对更好地支持人民、加强关系、巩固沟通渠道做出关键贡献。

多位联合国独立人权专家同一天也在日内瓦共同发表声明，呼吁全球牢记过去70年朝鲜人民经历的苦难，提高对朝鲜严峻局势的关注，重新发起紧急行动。

他们表示，在停战协议签署70年后，朝鲜比以往任何时候都更加孤立于国际社会之外。据报道，朝鲜各方面的情况都在恶化，给人民带来了多重挑战。国际社会应该比以往任何时候都更加关注朝鲜的人权状况。