外交部长出席德国经济东部委员会成立70周年庆典活动

哈通社/阿斯塔纳/12月13日--哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德对德国进行的访问框架下，出席了德国经济东部委员会成立70周年庆典活动。

德国联邦总理奥拉夫·舒尔茨、德国副总理兼联邦经济事务和气候行动部部长罗伯特·哈贝克、德国领先公司和商业协会高层管理人员等出席活动。

德国经济东部委员会是历史悠久、规模大的商业协会之一，旨在促进在东欧和中亚共29 个国家的德国投资项目。 委员会汇集了代表几乎所有商业部门利益的德国主要商业协会。