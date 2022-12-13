外交部长出席德国经济东部委员会成立70周年庆典活动

哈通社/阿斯塔纳/12月13日--哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德对德国进行的访问框架下，出席了德国经济东部委员会成立70周年庆典活动。
德国联邦总理奥拉夫·舒尔茨、德国副总理兼联邦经济事务和气候行动部部长罗伯特·哈贝克、德国领先公司和商业协会高层管理人员等出席活动。
德国经济东部委员会是历史悠久、规模大的商业协会之一，旨在促进在东欧和中亚共29 个国家的德国投资项目。 委员会汇集了代表几乎所有商业部门利益的德国主要商业协会。
活动框架下，哈外交部长与德国总理奥拉夫·舒尔茨和德国经济东部委员会副主席汉斯-乌尔里希·恩格尔等举行了一系列会谈。 期间，穆赫塔尔·特列吾别尔德向德国经济东部委员会领导层转交了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的贺信。 托卡耶夫总统在贺信中指出了德国经济东部委员会对发展哈萨克斯坦和德国双边贸易、经济和投资合作的重大贡献。 【编译：阿依波塔】
活动框架下，哈外交部长与德国总理奥拉夫·舒尔茨和德国经济东部委员会副主席汉斯-乌尔里希·恩格尔等举行了一系列会谈。
期间，穆赫塔尔·特列吾别尔德向德国经济东部委员会领导层转交了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的贺信。
托卡耶夫总统在贺信中指出了德国经济东部委员会对发展哈萨克斯坦和德国双边贸易、经济和投资合作的重大贡献。
【编译：阿依波塔】