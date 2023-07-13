联合国报告：全球饥饿人口约有7.35亿

哈通社/阿斯塔纳/7月13日--据中新网报道，五家联合国专门机构12日晚间披露的报告数据显示，目前全球约有7.35亿饥饿人口，高于2019年的6.13亿。

联合国粮农组织、国际农业发展基金、联合国儿童基金会、世界卫生组织和世界粮食计划署在最新版《世界粮食安全和营养状况》报告中指出，2019年以来，新冠疫情延宕反复，气候冲击和乌克兰战争等冲突动荡频发，全球饥饿人口新增1.22多亿。

五家机构警告称，如果放任态势发展，世界各国无法如期实现到2030年消除饥饿的可持续发展目标。

报告指出，2021至2022年间，尽管全球饥饿人口的增加态势已经得到遏制，但全世界还有很多地区在粮食危机中越陷越深。2022年，亚洲和拉丁美洲在减少饥饿方面取得进展，但西亚、加勒比和非洲各次区域的饥饿水平仍在攀升。非洲大陆依旧首当其冲，每五个人中就有一人食不果腹，饥饿人口比例是全球平均的两倍多。

2022年，粮食安全形势和营养状况依然严峻。报告发现，按照中度或重度粮食不安全发生率衡量，全世界有24亿人无法持续获取食物，约占全球人口的29.6%，其中约有9亿人处于重度粮食不安全状况。

同时，世界各地民众获取健康膳食的能力出现减弱：2021年，全球超过31亿人无力负担健康膳食，比例高达42%，总人数较2019年增加1.34亿。

报告还指出，城市化进程是«大势所趋»，影响着人们的膳食模式和食物结构。到2050年，预计每十个人中就有近七人在城市生活，各国政府和其他有关各方在努力应对饥饿、粮食不安全和营养不良的同时，必须积极把握城市化趋势，在政策制定过程中加以重视。