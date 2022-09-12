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7月份哈萨克斯坦存款额增长3.3%
2022 年 9月 12 日 星期一 , 16:18

7月份哈萨克斯坦存款额增长3.3%

哈通社/努尔苏丹/9月12日 —— 据哈萨克斯坦金融市场监管和发展署消息，今年7月份，哈萨克斯坦居民存款总额增长3.3%。

数据显示，2022年7月，银行资本增长7.2%或5.65万亿坚戈。截至2022年8月1日，固定资本充足率为17.6%，权益资本为21%。

金融市场监管和发展署称，这将有助于抵消银行业的潜在风险。由于客户存款增加 4.8% 至 27.7 万亿坚戈（其在负债结构中的份额为 78.1%），银行业负债增加 2.2%（至 35.5 万亿坚戈）。年初至今，银行业负债增长7.2%。

据统计，今年7月，哈萨克斯坦居民存款额增长3.3%至28.1万亿坚戈（年初至今增长3.5%）。其中，法人存款增长4.8%，达14.5万亿坚戈；个人存款增长1.7%，达13.6万亿坚戈。

报告期内，本币存款增长3.1%，达18.1万亿坚戈；外币存款增长3.5%，达9.9万亿坚戈。截至8月1日，存款美元化由年初的36%降至35.4%。

据此前报道，截至2022年8月1日，哈萨克斯坦银行业资产总额达40.3万亿坚戈。

【编译：小穆】

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