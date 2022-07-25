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哈通社7月25日简报：哈萨克斯坦历史上的今天
2022 年 7月 25 日 星期一 07:00

哈通社7月25日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/努尔苏丹/7月25日--哈通社为各位读者总结7月25日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

7月25日，星期一

7月25日是阳历一年中的第206天，离全年的结束还有159（闰年则还有160）。

世界各国/地区节日：

突尼斯共和国日 1957年7月25日突尼斯制宪会议通过决议，废黜国王穆罕默德八世·阿明，宣布成立突尼斯共和国，哈比卜·布尔吉巴任第一任总统。

哥斯达黎加瓜纳卡斯特省并入哥领土纪念日 每年7月25日为瓜纳卡斯特省并入哥领土纪念日。瓜纳卡斯特省是哥斯达黎加西北部的一个省，北邻尼加拉瓜相望，西临太平洋。面积10,141平方公里。首府利韦里亚。

这一天在哈萨克斯坦历史上

2007年 哈萨克斯坦«人民英雄»国家奖正式通过。

2010年 第14届哈萨克斯坦-俄罗斯历史文化生态考察在乌拉尔河沿岸拉开帷幕。

2011年 爱沙尼亚驻哈萨克斯坦大使馆在阿斯塔纳举行开馆仪式。

2012年 哈萨克斯坦总统府官网www.akorda.kz正式上线。

2013年 联合国教科文组织任命哈萨克斯坦著名拳击运动员、奥运金牌得主赛力克•萨皮耶夫为2013至2015年教科文组织体育亲善大使。

2016年 哈萨克斯坦同巴西签署免签协议。

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