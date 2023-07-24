哈通社7月24日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/7月24日--哈通社为各位读者总结7月24日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。



7月24日，星期一

7月24日是阳历一年中的第205天，离全年的结束还有160（闰年则还有161）。

世界各国/地区节日：

厄瓜多尔西蒙·玻利瓦尔日 西蒙·玻利瓦尔，拉丁美洲革命家、军事家、政治家、思想家，他与圣马丁遥相呼应，为南美洲脱离西班牙帝国统治，争取独立发挥了关键作用。西蒙·玻利瓦尔在西班牙语美洲被公认为英雄、革命者与解放者。

波兰警察日 7月24日是波兰警察日。该节日于1995年通过。旨在纪念1919年7月24日，波兰议会通过《国家警察机构法案》，规定国家警察的主要职责是维护安全、和平及公共秩序。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1993年 总长841公里的巴甫洛达尔-塞梅-乌斯卡曼石油管道在巴甫洛达尔举行开工仪式。

2001年 吉尔吉斯斯坦首都比什凯克市举行伟大作家穆赫塔尔•阿吾艾佐夫纪念碑揭幕仪式。

2007年 巴甫洛达尔市成立哈萨克民间乐器乐团。

2007年 中国国家民族事务委员会出版社举行哈萨克斯坦功勋人士、作家拉赫姆詹·沃塔尔巴耶夫《最后一颗炮弹》哈萨克文版和中文版发行仪式。

2009年 阿特劳市以哈萨克首个女飞行员黑瓦兹·多斯潘诺娃的名字命名的滑冰场正式交付使用。

2010年 阿拉木图国家木偶剧院荣获2010布拉格国际木偶艺术节特别奖。

2014 年 十名哈萨克斯坦探险家启程重走乔罕·瓦里汉诺夫中国西部探险路。期间，考察团造访麻赫穆德·喀什噶里和玉素甫·哈斯·哈吉甫陵墓。探险之旅途经：乌鲁木齐--焉耆--库尔勒--库车--阿克苏--喀什--阿图什--英吉沙--莎车--叶城--和田--喀什--吐尔尕特--纳伦--塔什拉巴特--比什凯克。

2019年 哈萨克斯坦导演卡米拉·阿布德乐迪诺娃执导的影片《色彩的味道》荣获第8届加尔各答国际短片电影节最佳纪录片大奖。

2020年 日本歌手兰卡用日语演唱阿拜歌曲«我黑色的眼眸»，向哈萨克诗人阿拜诞辰175周年表示致敬。