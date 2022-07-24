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    • 哈通社7月24日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

    2022 年 7月 24 日 星期日 07:00

    哈通社/努尔苏丹/7月24日 -- 哈通社为各位读者总结7月24日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    7月24日，星期天

    7月24日是阳历一年中的第205天，离全年的结束还有160（闰年则还有161）。

    世界各国/地区节日：

    厄瓜多尔西蒙·玻利瓦尔日 西蒙·玻利瓦尔，拉丁美洲革命家、军事家、政治家、思想家，他与圣马丁遥相呼应，为南美洲脱离西班牙帝国统治，争取独立发挥了关键作用。西蒙·玻利瓦尔在西班牙语美洲被公认为英雄、革命者与解放者。

    波兰警察日 7月24日是波兰警察日。该节日于1995年通过。旨在纪念1919年7月24日，波兰议会通过《国家警察机构法案》，规定国家警察的主要职责是维护安全、和平及公共秩序。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1993年 总长841公里的«巴甫洛达尔-塞梅-乌斯卡曼»石油管道在巴甫洛达尔举行开工仪式。

    2001年 吉尔吉斯斯坦首都比什凯克市举行伟大作家穆赫塔尔•阿吾艾佐夫纪念碑揭幕仪式。

    2007年 巴甫洛达尔市成立哈萨克民间乐器乐团。

    2007年 中国国家民族事务委员会出版社举行哈萨克斯坦功勋人士、作家拉赫姆詹·沃塔尔巴耶夫《最后一颗炮弹》阿拉伯文版和中文版发行仪式。

    2009年 阿特劳市以哈萨克首个女飞行员黑瓦兹·多斯潘诺娃的名字命名的滑冰场正式交付使用。

    2010年 阿拉木图国家木偶剧院荣获2010布拉格国际木偶艺术节特别奖。
    #哈萨克斯坦 #社会 #历史
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