今年7月哈萨克斯坦民众共购买2 787根金条

哈通社/阿斯塔纳/8月23日--据哈萨克斯坦央行统计，2023年7月份哈萨克斯坦民间共购买黄金111.1公斤（2 787根金条）。



据悉，哈萨克斯坦央行从2017年开始启动了民间交易黄金的计划。截至目前，在民间交易的黄金总额已经达到了4.6吨（135 183根金条）。

目前哈国民间黄金交易市场上流通的金条共有5种规格，分别为5克、10克、20克、50克和100克。

其中，10克标准金条在市场上最受欢迎，占到了总交易量的26%（35 125根）。其次是5克金条（30 738根 23%）和100克金条（28 389 根 21%）。

20克金条的交易量为24 686根（18%），50克金条为16 245 根（12%）。

2023年7月份，民间黄金交易最活跃的三个城市是阿拉木图市（1 275 根, 46%）、奇姆肯特市（756 根, 27%）和阿斯塔纳市（151 根, 5%）。

金条是可信赖的投资工具。银行和非银行外汇兑换机构可以畅通的从民间交易金条，是保障黄金市场流动性的关键因素之一。

值得一提的是，自2017年民间交易黄金计划启动以来，二级银行和个体非银行网点共回购金条 23 710条，总重量623.0公斤，占售出金条总量的18%。

目前，可以在 Halyk 银行、欧亚银行、艾草银行、中央信贷银行（Bank CenterCredit）以及非银行兑换处买卖金条。