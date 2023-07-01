7月1日起 哈萨克斯坦都发生了哪些新的变化

哈通社/阿斯塔纳/7月1日 – 从2023年7月1日开始，哈萨克斯坦将有多个法律性文件正式生效，这将在社会上带来一系列新的变化。其中包括公用事业费率的变动，香烟、液化石油气价格的上调等。与此同时，近期获得批准的新《社会法典》也于1日起生效，这意味着许多社会补助金的随之上调，以及退休金体系的变动。

公用事业费率

从7月1日起，哈国全域公用事业费率将开始分阶段逐步发生变化。计划至年底前，在住房共用事业领域吸引投资2340亿坚戈，并在7年内投资至少3万亿坚戈以实现公用工程基础设施现代化。

其中，阿拉木图市的供热费用从7月1日起将上调。根据«阿拉木图热力系统»有限责任公司的消息，居民住房供热服务费用将上调20%，而商用房供热服务费用将上调30%。主要的负担将有预算机构承担（36%）。此外，水费也将上调。

本周，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫在阿玛纳特党地方议会当选议员大会上强调，正在尝试通过费率换投资的模式，实现对公用事业公共基础设施的更新，以避免这一领域发生紧急情况。

补助金上调

随着新《社会法典》的生效，从今天起，某些类别公民的国家社会福利金额，以及国家社会保险基金对丧失工作能力和失去赡养人群体提供的补助金将上涨14.5%。与此同时，养育7个或以上的子女的母亲们所能获得的福利金也将增加至7.4倍按月计算指数。

下列类型的国家福利金额平均增加 14.5%：

·残疾人补助金；

·失去赡养人群体补助金；

·针对性社会补助金；

·向因年龄领取养老金或工龄养老金的第一类、第二类和第三类残疾人提供国家特殊津贴（不包括因年龄而领取不超过每月伤残津贴金额的额外养恤金的领取者）；

·向居住在拜科努尔并根据俄罗斯联邦立法领取残疾养恤金的 7 岁以下残疾儿童提供国家特殊津贴；

·向前苏联政治迫害和强制迁徙政策的残疾人或已退休受害者提供的国家专项补助金；

·向为哈萨克斯坦共和国做出特殊功绩而被授予特别养老金的人士提供的国家福利金。

2023年7月1日起将上调最高至14.5%的国家补助金类型：

·第一类残疾人补助；

·残疾儿童的母亲或父亲、养父母、监护人补助。

根据2023年的最低生活标准，上一类的补助金将从1.4倍最低生活标准（56 794坚戈）提升至1.61倍最低生活标准（65 313坚戈）。共和国预算已为此拨款64亿坚戈资金。

《社会法典》还规定，向获得«金色项链»或之前获得«英雄母亲»称号、荣获第一和第二等 «母亲荣耀»勋章的妇女支付的福利金额将做出调整，上调部分福利金水平。

养老金制度的变化

根据《社会法典》自2023年7月1日起，在统一储蓄养老基金中拥有养老金储蓄的领取者，有权支取养老金储蓄用于改善住房条件或支付医疗费用。 根据工作年限，养老金领取者可以通过www.enpf-otbasy.kz向«OtbasyBank»住宅建设储蓄银行股份公司或二级银行申请支取相关资金。更具体细节可向统一储蓄养老基金咨询。

一周4天工作制度

根据此前通过的《就社会保障问题对哈萨克斯坦共和国部分法律条款进行补充修改法案》中的相关规定，从2023年7月1日起，针对《劳动法》的修正内容将开始生效。经过修订后的《劳动法》规定，每周的工作日是5天或者6天，以及非全日制工作的时间（长度由雇佣双方协定）。同时，在某些行业，需要建立每周4天或5天的工作制度。

《劳动法》第71条第3款规定，经雇佣双方同意，可在劳动合同中规定每周工作4天，并可以与每周5天或6天工作制度交替执行。

第78条第2款中规定，加班工作的总时长每月不得超过12个小时，每年不得超过120个小时。

第84条规定了每周4天工作制度的休息日。不论是每周几天的工作制度，共同休息日都是星期天，4天或5天工作周中的第二个或第三个休息日通过协议或劳动法来确定。

针对雇员的特殊情况（家中有需要照顾的病患、有三岁以下儿童的父母中的一人、独立抚养14岁以下儿童或18岁以下残疾儿童的女性、距离退休年龄不足两年者），雇主与雇员可通过协商方式灵活设置每周的工作天数，在每周4/5/6天当中进行调整。

香烟价格

根据哈萨克斯坦财政部的命令，将对一包20根的香烟、雪茄烟和加热烟草产品（含有过滤嘴和无过滤嘴）的最低零售价格进行如下调整：

-从2023年7月1日至2023年12月31日（含），710坚戈；

-从2024年1月1日起为770坚戈。

液化石油气价格

2023年7月1日至2024年6月30日，国内市场1000立方米商品燃气最高批发价格如下：

- 阿斯塔纳市 - 27,052 坚戈；

- 阿拉木图市 - 25,103 坚戈；

- 奇姆肯特市 - 26,197 坚戈；

- 阿克莫拉州 - 27,052 坚戈；

- 阿克托别州 - 8,478 坚戈；

- 阿拉木图州 - 25,103 坚戈；

- 阿特劳州 - 9,643 坚戈；

- 西哈萨克斯坦州 - 14,637 坚戈；

- 江布尔州 - 23,855 坚戈；

- 杰特苏州 - 25,103 坚戈；

- 卡拉干达州 - 27,052 坚戈；

- 库斯塔奈州 - 22,387 坚戈；

- 克孜勒奥尔达州 - 10,113 坚戈；

- 曼吉斯套州 - 18,300 坚戈；

- 突厥斯坦州 - 26,197 坚戈；

- 乌勒套州 - 27,052 坚戈；

- 东哈萨克斯坦州 - 7,563 坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】