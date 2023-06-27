哈萨克斯坦《社会法典》将于7月1日起正式生效

哈通社/阿斯塔纳/6月27日 – 哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫27日在总理府主持召开了政府例行工作会议。各部部长出席。

会上，政府副总理兼劳动和社会保障部部长塔玛拉·杜伊谢诺娃针对哈萨克斯坦共和国《社会法典》相关议题进行了汇报。

部长表示，作为全面涵盖共和国社会支持政策的一份重要法律文件，《社会法典》已经获得了议会上下两院审议通过，并完成了总统签署批准程序，将于2023年7月1日起正式生效。

这项关于社会保障政策的新法典共包含了5部分19章267条。法典内容涵盖了一个公民从出生到老年的所有基本社会权利。

部长指出，法典的其中一部分内容实际上从今年年初开始，已经在国内部分领域予以执行。

《社会法典》所涵盖的具体内容包括了：

·对公民从出生到成年的各项社会支持；

·就业保障；

·劳动安全；

·社会保险；

·生活面临困境时提供的公共支持；

·老年人保障支持以及其他。

此外，为了加强对母亲和儿童的社会支持力度，《法典》中增加了一系列新的政策措施。

其中包括将新生儿育儿补贴期限从0~1岁增加至0~1.5岁（自2023年1月1日起已予以实施）。截至目前已有45万家庭因此受益。

从7月1日开始，所有拥有«金色奖章»、一等和二等«母亲荣誉»奖章、«英雄母亲»称号的多子女母亲可领取的补助金金额也将增加。约有9万女性将因此受益。

法典还将提高针对特殊需要人群的支持力度。其中，残疾人及其监护人和失去赡养人的家庭的补助金额将增加14.5%。考虑到年初补贴金额已经增加8.5%，支付总额将实际增加23%。

部长表示，总体而言，新社会法典的目的旨在提高公民福利、增强社会风险防范水平。

【编译：木合塔尔·木拉提】