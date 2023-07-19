哈通社7月19日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/7月19日 -- 哈通社为各位读者总结7月19日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

7月19日,星期三

7月19日是阳历一年中的第200天 （闰年第201天） ，离全年的结束还有165天。

世界各国/地区节日：

尼加拉瓜改革胜利日1979年7月19日，尼加拉瓜人民在桑地诺民族解放阵线的领导下推翻了长达40年的索摩查家族的独裁统治，获得了革命胜利。这一天被命名为尼加拉瓜革命胜利日，即国庆日。

日本女性部长日 1960年7月19日，Masa Nakayama成为首位获得部长称号的日本女性。Masa Nakayama被任命为卫生部部长。由此，7月19日这一天被定为女性部长日，是一个非正式节日。

哈萨克斯坦冶金行业工作者日 根据纳扎尔巴耶夫总统2003年11月15日的命令，每年7月第三个星期日被定为冶金行业工作者日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1963年 根据哈萨克苏维埃社会主义共和国部长理事会决议，西哈州农业学院正式成立。

1996年 亚特兰大奥运会拉开帷幕，哈萨克斯坦首次作为独立国家参与夏季奥林匹克运动会。哈萨克斯坦代表团共斩获3金、3银、4铜，位列金牌榜第24位。

2010年 中国著名作家苏叔阳的著作《中国读本》哈萨克语版正式出版发行，该书哈萨克语版由杜拉特·玛勒克吾勒、别克·都克伊吾勒、赛力克·肯宁拜共同翻译。

2012年 哈萨克斯坦与澳大利亚建交20周年庆典招待会在新加坡举行。

2017年 哈萨克斯坦歌手迪玛希•库达伊别尔艮荣获亚洲金曲大赏«海外最受欢迎歌手»奖。

2018年 哈萨克斯坦青年歌手叶尔纳尔•萨德尔巴耶夫在白俄罗斯举行的第27届«斯拉夫集市»国际艺术节中荣获第一名。