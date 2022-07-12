哈通社7月12日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/努尔苏丹/7月12日 -- 哈通社为各位读者总结7月12日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

7月12日,星期二

7月12日是阳历一年中的第193天（闰年第194天），离全年的结束还有172天。

世界各国/地区节日：

民航空中乘务员日 每年7月12日是民航空中乘务员日，又称国际空姐日。这个职业诞生已有百年历史。最早的空中乘务员并非空姐，而是«空少»，即由男性来担当。 1912年，德国人海因里希•库比斯成为世界上第一位空中乘务员，当时他效力于德国飞艇股份公司的齐柏林（Zeppelin）10号飞机上。

圣多美和普林西比独立日 圣多美和普林西比民主共和国，简称圣普，位于非洲中西部几内亚湾，由圣多美岛、普林西比岛和附近一些礁、屿组成。居民主要是班图人，还有混血穆拉托人和印度人，葡萄牙语为官方语言，原为葡萄牙殖民地。1975年7月12日独立，成立民主共和国。

基里巴斯独立日 基里巴斯共和国，是太平洋上的一个岛国，分成吉尔伯特群岛、菲尼克斯群岛和莱恩群岛三大群岛，共有32个环礁及1个珊瑚岛，散布于赤道上3,800平方公里的海域，拥有世界最大的海洋保护区。基里巴斯于1979年脱离英国独立。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1924年 中亚国家边界分化工作结束，哈萨克苏维埃社会主义共和国首都从奥伦堡迁至阿克梅什特（现为克孜勒奥尔达市）。

1925年 哈萨克斯坦作家协会成立。

1925年 亚历山大•扎塔耶维奇的«哈萨克民族1000首歌»选集正式发行。

1993年 哈萨克斯坦、土耳其、阿塞拜疆、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦以及土库曼斯坦等国家共同发起下，突厥文化国际组织（TÜRKSOY）正式成立。随后，鞑靼斯坦、巴什科尔托斯坦、北塞浦路斯、哈卡斯共和国、加告兹、图瓦共和国成为该组织观察员。

2007年 哈萨克斯坦驻亚美尼亚大使馆举行开馆仪式。

2012年 连接韩国、中国、哈萨克斯坦以及乌兹别克斯坦的新集装箱列车路线开通。

2014年 巴弗洛达尔市为勇士巴彦（1710/15-1757）竖立纪念碑。

2017年 孤独星球出版社（Lonely Planet）将阿斯塔纳列入2017年游客必去的10佳亚洲城市列表。

2018年 哈萨克斯坦«伟大草原遗产：珍宝艺术»展览及«神奇的哈萨克斯坦» 图片展在中国西安开幕。