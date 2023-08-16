7月访日外国游客环比增长11.9%

哈通社/东京/8月16日 —— 据共同社报道，日本国家旅游局16日公布的估算数据显示，7月的访日外国人为232.06万人，环比增长11.9%。继上月之后再次突破200万人，创新冠疫情后新高。除中国大陆以外的游客总数与2019年7月相比增加3.4%，首次超过疫情前。

中国政府8月10日恢复了暂停约3年半的赴日团队游。预示访日游客整体恢复的拼图已集齐，人数今后将进一步增加。对地区经济的波及效应受到期待的同时，拥挤、住宿费上涨和相关行业人手不足等问题也亟需应对。

韩国等东亚地区保持良好势头，而且美国和加拿大也远超2019年7月数据，推升了整体。

包括中国大陆在内的7月总数较2019年同期减少22.4%，却是上年同期的16.1倍。从主要国家及地区来看，最多的韩国为62.68万人（较2019年7月增加11.6%），其后依次为台湾42.23万人（减少8.0%）、中国大陆31.33万人（减少70.2%）、香港21.64万人（减少0.2%）。

排在第五的美国为19.88万人（增加26.7%），位列第九的加拿大为3.88万人（增加32.5%）。

去年10月日本政府大幅放宽边境口岸防疫措施后，游客整体顺利恢复，但团队游持续受限的中国大陆在今年1月的访日人数为约3.1万人，在国家及地区中排名低于澳大利亚和越南，位列第八。虽然之后仍然低迷，但个人游逐渐升温。