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    日本7月气温较常年高出1.91度刷新纪录

    2023 年 8月 1 日 星期二 , 22:30

    哈通社/东京/8月1日 —— 据共同社报道，日本气象厅1日公布了7月的平均气温，较显示常年的标准值（1991至2020年平均）高出1.91度，为有统计的1898年以来最高。此前最高纪录为1978年的高出1.51度，此次时隔44年刷新纪录。

    7月酷暑日全国累计达2435处地点，为气象厅开始此项统计的2012年以来同期第二多。该数字仅次于埼玉县熊谷市创下国内最高纪录41.1度的2018年总计3127处地点。东京都心观测到的酷暑日有13天，刷新同期最高纪录。

    气象厅预计受全球变暖及厄尔尼诺现象的影响，今后全国仍将持续高温。呼吁称：“8、9月酷暑日有可能增加，还可能出现炎热的秋老虎。希望注意健康管理预防中暑等。”

    据气象厅称，7月变热的原因是，出现台风等菲律宾附近的积雨云十分活跃，导致太平洋高压势头增强，暖空气涌入。

    气象厅还发布了地方及各地点的7月天气总结。平均气温方面，北海道较常年高出2.9度、东北高出2.7度，为1946年有统计以来的最高纪录。关东甲信高出2.2度、北陆高出1.8度、东海高出1.7度，所有地区均超过常年。

    关于整个日本的平均气温，为避免偏向于特定地区，选出了受城市化影响小的15处地点计算得出。天气总结是对全国153处地点的数据进行了分析。

    作者:

    木合塔尔·哈力木拉吾勒

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