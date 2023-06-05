7月1日起土耳其将黑海海峡通行费提高8%以上

哈通社/阿斯塔纳/6月5日--据俄罗斯卫星通讯社报道，土耳其将从7月1日起将博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡的通行费提高8%以上，国家收入因此决定今年可能达到9亿美元。

土耳其当局在去年10月将商船通过博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡的费用提高四倍。自1936年签署《蒙特勒公约》以来，数额一直基于金法郎计算。

消息称：«交通和基础设施部海事总局宣布了一项有关直航通过土耳其海峡应缴税费的新规定。根据《蒙特勒公约》，从2023年7月1日起，适用于直航通过土耳其海峡的船舶的税费系数（灯塔、卫生检查等）的金法郎基础价定为4.42美元（上调8.3%，商船净吨位）。因此，海峡通行收入约为1.6-1.7亿美元，不算过去几年的引航和拖船服务，预计今年将达到9亿美元。»

该报指出，在签署《蒙特勒公约》时，1金法郎相当于0.8美元；去年10月升至4.08美元。

《蒙特勒公约》于1936年通过。它为商船保留了在和平和战争时期通过海峡的自由，但规定了不同的航行制度。文件将非黑海国家的军舰在黑海停留时间限制为3周。紧急情况下，土耳其可禁止或限制军舰通过博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡。根据公约，土耳其有权向通过海峡的船只收取灯塔、疏散和医疗费用。