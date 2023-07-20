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哥伦比亚一小型飞机失事致6人死亡

2023 年 7月 20 日 星期四 , 10:36
哥伦比亚一小型飞机失事致6人死亡

哈通社/阿斯塔纳/7月20日-- 据新华社报道，哥伦比亚民航局19日发表声明说，一架载有6人的小型飞机在哥伦比亚中部博亚卡省坠毁，机上人员全部死亡。

声明说，失事飞机为一架塞斯纳小型飞机。这架飞机于当地时间7时40分从梅塔省首府比亚维森西奥起飞，前往首都波哥大北部的瓜伊马拉尔机场，起飞后不到20分钟即与塔台失去联络。死者包括1名飞行员和5名乘客，乘客都是民主中心党成员。
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