6月份世界食品价格继续下跌

哈通社/阿斯塔纳/7月9日 -- 根据联合国粮食及农业组织的定期审查，6月份世界食品价格继续下跌。6月食品价格指数为122.3点，比5月份下降1.4%，比2022年3月的最高水平下降23.4%。

6月份谷物价格指数环比下降2.1%，同比下降23.9%。下降的原因是所有主要谷物的世界价格下跌。最重要的是，谷物饲料价格下降了3.4%。植物油价格指数环比下降2.4%，创2020年11月以来最低水平。

该指数价值的持续下降是由于在大豆和菜籽油报价有所增长的背景下，棕榈油和葵花籽油的世界价格下跌。

6月乳制品价格指数下降0.8%，按年计算下降 22.2%。乳制品价格的下降与国际奶酪价格下跌有关，因为牛奶产量在季节性增加和零售额略有下降的背景下，在西欧出现了大量出口报价。

6月份肉类价格指数基本持平，同比下降6.4%。家禽和猪肉报价的增长几乎完全被牛羊肉报价的下降所抵消。专家解释，在东亚强劲进口需求的推动下，家禽价格持续上涨；反之，猪肉价格的上涨与主要产区（主要是欧盟）的供应持续有限有关。

6月份食糖价格指数比5月份下降3.2%，是连续4个月上涨后的首次下降。按年度计算，国际报价仍高出29.7%。专家称，6月份国际食糖价格下跌主要是由于巴西甘蔗丰收以及全球进口需求减少，特别是来自全球第二大食糖进口国中国的需求减少。

【编译：木合塔尔·木拉提】