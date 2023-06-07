kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
时事与政治
外交
政府
其他官方部门
议会
国情咨文
面向未来的百步计划
阿拜175周年
土地改革
总统的五大社会举措
总统下达的任务
宪法
法令
财政预算
21世纪“无核化世界”宣言
任命
首任总统
总统
要闻
经济与金融
经济
投资
中小企业
工业创新
农业
能源
科技
统计
金砖五国
金融
通货膨胀
过境运输
进出口
财政预算
贸易
股市
税务
新经济政策2015
市场
工业
工程项目
央行
大宗商品
外汇
坚戈
国民IPO
反金融危机
社会
事件
社会
教育
文化
娱乐
医疗
旅游
世界哈萨克人
胜利日
哈通社简报
世界哈萨克人
胜利日
住房
奇闻
媒体
文学
社会保障
科学
科技
科研
节日
迪玛希
音乐
食品
饮食
马拉松
地区
阿斯塔纳
阿拉木图
奇姆肯特市
阿拜州
阿克莫拉州
阿克托别州
阿拉木图州
阿特劳州
西哈州
江布尔州
杰特苏州
卡拉干达州
库斯塔奈州
克孜勒奥尔达州
曼格斯套州
巴甫洛达尔州
北哈州
突厥斯坦州
乌勒套州
东哈州
事件
任命
时事与政治
经济与金融
社会
地区
事件
任命
IP=
首页
>
时事新闻
>
能源
国际油价6日下跌
2023 年 6月 7 日 星期三 , 08:31
哈通社/阿斯塔纳/6月7日--国际油价6日下跌。
截至当天收盘，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格下跌0.41美元，收于每桶71.74美元，跌幅为0.57%；8月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.42美元，收于每桶76.29美元，跌幅为0.55%。
能源
石油
市场
分享這個
近期新闻
相关新闻
职业拳击：戈洛夫金放弃最后一条金腰带
尼日利亚中部发生沉船事故至少103人死亡
6月14日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
热门新闻
突厥国家组织高级官员委员会会议将在伊斯坦布尔举行
哈萨克斯坦议会下院副议长出席中国－中亚政党对话会
哈萨克斯坦获得巴黎奥运会首个参赛资格
驻华大使会见哈中首部合拍电影《音乐家》总制片人
哈萨克斯坦大使向摩纳哥亲王递交国书
前4个月哈萨克斯坦对欧亚经济联盟的出口额增长47%
特朗普对37项联邦刑事指控不认罪
埃及吉萨省一交通事故造成至少15人死亡
哈萨克斯坦和德国讨论进一步加强教科领域合作问题