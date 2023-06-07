哈通社/阿斯塔纳/6月7日--国际油价6日下跌。

截至当天收盘，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格下跌0.41美元，收于每桶71.74美元，跌幅为0.57%；8月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.42美元，收于每桶76.29美元，跌幅为0.55%。