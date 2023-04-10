哈萨克斯坦和阿塞拜疆签署6份文件

哈通社/阿斯塔纳/4月10日--在阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫对哈萨克斯坦进行的正式访问框架下，哈萨克斯坦和阿塞拜疆签署了6份文件。

据总统府新闻局发布的消息，两国签署以下6份文件：

1.哈萨克斯坦共和国新闻和社会发展部与阿塞拜疆共和国青年与体育部之间的谅解与合作备忘录；

2.哈萨克斯坦同胞（ОТАНДАСТАР ҚОРЫ）非商业基金会与阿塞拜疆共和国侨民工作国家委员会之间的谅解备忘录；

3.哈萨克斯坦共和国国家科学院与阿塞拜疆国家科学院之间的科学合作谅解备忘录；

4.哈萨克斯坦共和国总统电视和广播综合体非营利性股份公司与阿塞拜疆国家新闻社（AZERTAC）之间的合作与相互谅解备忘录；

5. 哈萨克斯坦外贸商会有限责任公司与阿塞拜疆共和国中小企业发展司之间的谅解备忘录；

6.哈萨克斯坦应用民族政治研究所与巴库国际多元文化中心之间的科学和文化合作备忘录。

根据早前报道，阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫10日抵达阿斯塔纳，开始对哈萨克斯坦进行正式访问。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫10日在总统府迎接对哈萨克斯坦进行正式访问的阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫。



之后，托卡耶夫总统在总统府与阿塞拜疆总统举行了小范围和大范围会晤。

【编译：阿依波塔】