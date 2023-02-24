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中国内蒙古煤矿坍塌事故死亡人数增至6人

2023 年 2月 24 日 星期五 , 22:59
中国内蒙古煤矿坍塌事故死亡人数增至6人

哈通社/阿斯塔纳/2月24日 —— 据新华社报道，截至2月24日14时，中国内蒙古煤矿坍塌事故造成6人死亡，6人受伤，47人失联。

消息称，内蒙古自治区应急处置指挥部24日在阿拉善左旗召开新闻发布会称，距离内蒙古煤矿坍塌事故已过去48小时，救援工作仍在加速推进，将会尽最大努力做好搜救。

发布会上，内蒙古消防救援总队灭火救援指挥部副部长兼作战训练处处长程向东介绍，从这两天救援情况看，现场滑坡面积大、塌方堆积高，仍有再次坍塌危险，救援难度大。

在搜救人员方面，救援力量利用卫星遥感技术和现场监控进行前后比对，划定埋压人员相对集中区域。同时，利用无人机对现场坍塌区域绘制二维、三维影像图进行标记，缩小搜救区域和范围。

在科学组织施救方面，救援力量将现场搜救力量分成10个救援小组，迅急展开、昼夜不停，多点作业、逐步推进。配合工程机械作业，在外围逐层安全剥离。

据了解，目前已有23支抢险救援队伍共1155人在现场参与救援，其中国家专业救援力量7支255人。

据悉，2月22日13时许，内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗新井煤业有限公司露天煤矿发生大面积坍塌


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